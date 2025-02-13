Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский рассказал 24 Каналу, что Трамп мог провести целую серию телефонных разговоров с Путиным. По его мнению, последнее общение было наиболее свежим и результативным. Это очевидно, ведь лидеру США важно повлиять на российско-украинскую войну.

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Вероятное развитие событий в Украине

Станислав Желиховский отметил, что американские чиновники на всех возможных площадках, в том числе и в формате "Рамштайн", заявляют о важности процесса урегулирования войны в Украине.

Мы услышали важные месседжи от главы Пентагона Пита Хэгсета. Украине пока не стоит надеяться на полное восстановление контроля над оккупированными территориями и на членство в НАТО,

– сказал он.

Администрация Трампа очерчивает то, в каком направлении будет двигаться процесс завершения горячей фазы российско-украинской войны. Говорится о том, на что нашей стране стоит надеяться, а на что нет.

Важно! Если Украину не примут в НАТО, она самостоятельно будет укреплять свою оборону, в частности путем увеличения армии и получения современного вооружения. Владимир Зеленский отметил, что для этого нужна поддержка партнеров. Европа может помочь финансированием, а США – поставкой критически важного оружия, в частности ПВО и дальнобойных ракет.

Партнеры рассматривают вариант размещения миротворцев на территории Украины, которые должны обеспечить нашему государству гарантии безопасности.

Пока трудно спрогнозировать, согласится ли на это Россия, но если между Вашингтоном и Москвой есть определенная коммуникация, то можно ожидать, что Путин будет рассматривать подобные варианты,

– высказался эксперт-международник.

Он подчеркнул, что важным также является тот факт, что во время вероятных переговоров с Россией не будет обсуждаться вариант сокращения численности Вооруженных Сил Украины. Он напомнил, что ранее Россия настаивала на этом аспекте.

"Это оптимистичные новости, ведь ВСУ надежный гарант безопасности Украины, который доказал свою эффективность и боеспособность в течение всех лет российской агрессии", – отметил Станислав Желиховский.

Он также добавил, что Зеленский имел встречу с министром финансов США, во время которой они обсудили дальнейшее сотрудничество между Соединенными Штатами Америки и Украиной. Говорится о заключении соглашения о партнерстве, в частности разработку украинских недр.

Есть вероятность, что США будут принимать какое-то участие в защите этих возможностей, предоставляя свое вооружение и боеприпасы. В Украину также могут быть отправлены военные, но они не будут миротворцами, а частными силами. Это может стать выгодной сделкой для обеих сторон,

– высказался эксперт-международник.