Трамп едет в Калифорнию проинспектировать строительство стены на границе с Мексикой

Первый визит Дональда Трампа в Калифорнии в качестве президента сопровождают митинги. В Сан Диего на улицы вышли почти три сотни людей с протестами против строительства стены на границе с Мексикой. А в Калифорнию Трамп едет как раз чтобы проинспектировать строительство сооружения.

Трампу должны показать восемь возможных вариантов будущего забора. Также, глава США встретится с пограничниками, работающими на границе двух стран.

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К протесту калифорнийцев также присоединились и некоторые чиновники, которые выступающие против возведения забора. Впрочем, по словам пресс-секретаря Белого Дома Сары Сандерс, президент непреклонен в своем решении, ведь это было одно из предвыборных обещаний республиканца.

Эта стена – это невероятно больно. Ведь многие из нас каждый день идут на работу в США, по ту сторону стены. С ужасом быть депортированным или вообще остаться без денег для своей семьи,

– рассказал мигрант Хорхе Армента.

Напомним, в начале 2017 года Дональд Трамп подписал распоряжение, предусматривающее возведение стены на всей протяженности границы с Мексикой.