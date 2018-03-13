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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН

Трамп їде у Каліфорнію проінспектувати будівництво стіни на кордоні з Мексикою

10:54, сьогодні 255 Читать новость на русском

Перший візит Дональда Трампа до Каліфорнії в якості президента супроводжують мітинги. В Сан Дієго на вулиці вийшли майже три сотні людей з протестами проти будівництва стіни на кордоні з Мексикою. А в Каліфорнію Трамп їде якраз аби проінспектувати будівництво споруди.

Трампу мають показати вісім можливих варіантів майбутньої огорожі. Також, очільник США зустрінеться з прикордонниками, які працюють на межі двох країн.

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До протесту каліфорнійців також приєднались і деякі чиновники, які виступають проти зведення огорожі. Втім, за словами речниці Білого Дому Сари Сандерс, президент непохитний в своєму рішенні, адже це була одна з передвиборчих обіцянок республіканця.

Ця стіна – це неймовірно боляче. Адже багато з нас кожного дня йдуть на роботу до США, по той бік стіни. З страхом бути депортованим чи узагалі залишитись без грошей для своєї сім’ї,
– розповів мігрант Хорхе Армента.

Нагадаємо, на початку 2017 року Дональд Трамп підписав розпорядження, яке передбачає зведення стіни на всій протяжності кордону з Мексикою.

Теги: Дональд Трамп Новини США Новини політики протести Мексика
Джерело: 24 Канал
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