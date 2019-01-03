06:23
3 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA. Жир: Саакашвили переносит столицу Украины. Манеры Луценко
      Вєсті.UA
      19:00, 2 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Трамп готов работать с демократами для продолжения работы правительства

      32 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов работать с представителями Демократической партии в Конгрессе для принятия документа о финансировании правительства, которое частично прекратило свою работу 12 дней назад.

      Об этом глава Белого дома сообщил в своем Twitter.

      Читайте также: Трамп заявил, что ждет встречи с Ким Чен Ыном

      Трамп отметил, что такой документ должен включать финансирование обеспечения безопасности государственной границы.

      Сегодня состоялась важная встреча с лидерами Республиканской и Демократической партий в Конгрессе. Партии должны работать вместе для утверждения бюджета, который будет включать положения о защите государства и его народа – это первоочередная и наиболее важная обязанность правительства,
      – заявил Трамп.

      Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти сообщил журналистам, что в пятницу представители обеих партий в Конгрессе продолжат переговоры с главой государства по поводу возобновления финансирования правительства и охраны границы.

      В то же время лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл не исключил, что консультации по этому поводу и, соответственно, частичная остановка работы правительства, могут затянуться на недели.

      В четверг к работе приступает Конгресс 116-го созыва, сформированный по итогам промежуточных выборов, состоявшихся в ноябре. Демократы получили большинство в Палате представителей, однако республиканцы сохранили за собой лидерство в Сенате.

       

      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 2 января: пенсионные новации в Украине и штраф "Сбербанка"
      2 января , 22:20 Главные новости 2 января: пенсионные новации в Украине и штраф "Сбербанка"
      844
      Луганск: жизнь на моей улице после войны
      2 января , 22:00 Луганск: жизнь на моей улице после войны
      Ольга Черненко 874
      Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
      2 января , 21:02 Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
      Євгенія Мазур 158
      Как пережить праздники в семейном кругу без ущерба для психического здоровья: психотерапевт
      2 января , 20:00 Как пережить праздники в семейном кругу без ущерба для психического здоровья: психотерапевт
      153
      Какой роскошный хайп: о президентских намерениях Зеленского
      2 января , 19:00 Какой роскошный хайп: о президентских намерениях Зеленского
      Ян Валетов 3159
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Саудовский журналист записал свое убийство на Apple Watch, – Турецкие СМИ
       13 октября 2018 , 16:59
      Известная 78-летняя модель стала лицом шведского бренда
       7 июня 2017 , 11:40
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Солнцезависимое: как выглядит самое большое здание, работающее от солнечных панелей
       сегодня , 08:49
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук