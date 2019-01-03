Трамп готов работать с демократами для продолжения работы правительства

Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов работать с представителями Демократической партии в Конгрессе для принятия документа о финансировании правительства, которое частично прекратило свою работу 12 дней назад.

Об этом глава Белого дома сообщил в своем Twitter.

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Трамп отметил, что такой документ должен включать финансирование обеспечения безопасности государственной границы.

Сегодня состоялась важная встреча с лидерами Республиканской и Демократической партий в Конгрессе. Партии должны работать вместе для утверждения бюджета, который будет включать положения о защите государства и его народа – это первоочередная и наиболее важная обязанность правительства,

– заявил Трамп.

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти сообщил журналистам, что в пятницу представители обеих партий в Конгрессе продолжат переговоры с главой государства по поводу возобновления финансирования правительства и охраны границы.

В то же время лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл не исключил, что консультации по этому поводу и, соответственно, частичная остановка работы правительства, могут затянуться на недели.

В четверг к работе приступает Конгресс 116-го созыва, сформированный по итогам промежуточных выборов, состоявшихся в ноябре. Демократы получили большинство в Палате представителей, однако республиканцы сохранили за собой лидерство в Сенате.