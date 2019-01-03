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      Трамп готовий працювати з демократами для продовження роботи уряду

      30 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий працювати з представниками Демократичної партії в Конгресі для прийняття документа про фінансування уряду, яке частково припинило свою роботу 12 днів тому.

      Про це очільник Білого дому повідомив у своєму Twitter.

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      Трамп наголосив, що такий документ повинен включати фінансування забезпечення безпеки державного кордону.

      Сьогодні відбулася важлива зустріч з лідерами Республіканської та Демократичної партій в Конгресі. Партії повинні працювати разом для затвердження бюджету, який включатиме положення про захист держави і його народу – це першочерговий і найбільш важливий обов'язок уряду, 
      – заявив Трамп.

      Лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті повідомив журналістам, що у п'ятницю представники обох партій в Конгресі продовжать переговори з главою держави з приводу відновлення фінансування уряду і охорони кордону.

      Водночас лідер республіканців в Сенаті Конгресу США Мітч Макконнелл не виключив, що консультації з цього приводу і, відповідно, часткове зупинення роботи уряду, можуть затягнутися на тижні.

      У четвер до роботи приступає Конгрес 116-го скликання, сформований за підсумками проміжних виборів, які відбулися в листопаді. Демократи отримали більшість у Палаті представників, однак республіканці зберегли за собою лідерство в Сенаті.

       

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США
      Джерело: 24 Канал
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