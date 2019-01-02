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      Трамп заявив, що чекає зустрічі з Кім Чен Ином

      60 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп заявив, що чекає зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином після того, як той висловив готовність зустрітися з ним в будь-який час.

      Про це американський лідер повідомив у своєму Twitter.

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      Я теж чекаю зустрічі з головою Кімом, який прекрасно розуміє, що Північна Корея має неймовірний економічний потенціал,
      – написав Трамп.

      Раніше 24 Канал повідомляв про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про готовність знову зустрітися з Дональдом Трампом, щоб обговорити питання поліпшення відносин з США.

      Зокрема, Кім Чен Ин закликав Сполучені Штати вжити зустрічні заходи для денуклеаризації на Корейському півострові, про які він домовився з Трампом на саміті у Сінгапурі влітку 2018 року.

       

      Теги: Новини США Новини політики КНДР Дональд Трамп Кім Чен Ин
      Джерело: 24 Канал
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