Трамп заявив, що чекає зустрічі з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп заявив, що чекає зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином після того, як той висловив готовність зустрітися з ним в будь-який час.

Про це американський лідер повідомив у своєму Twitter.

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Я теж чекаю зустрічі з головою Кімом, який прекрасно розуміє, що Північна Корея має неймовірний економічний потенціал,

– написав Трамп.

Раніше 24 Канал повідомляв про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про готовність знову зустрітися з Дональдом Трампом, щоб обговорити питання поліпшення відносин з США.

Зокрема, Кім Чен Ин закликав Сполучені Штати вжити зустрічні заходи для денуклеаризації на Корейському півострові, про які він домовився з Трампом на саміті у Сінгапурі влітку 2018 року.