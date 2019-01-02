Трамп заявив, що чекає зустрічі з Кім Чен Ином
Президент США Дональд Трамп заявив, що чекає зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином після того, як той висловив готовність зустрітися з ним в будь-який час.
Про це американський лідер повідомив у своєму Twitter.
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Я теж чекаю зустрічі з головою Кімом, який прекрасно розуміє, що Північна Корея має неймовірний економічний потенціал,
– написав Трамп.
Раніше 24 Канал повідомляв про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про готовність знову зустрітися з Дональдом Трампом, щоб обговорити питання поліпшення відносин з США.
Зокрема, Кім Чен Ин закликав Сполучені Штати вжити зустрічні заходи для денуклеаризації на Корейському півострові, про які він домовився з Трампом на саміті у Сінгапурі влітку 2018 року.