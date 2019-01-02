Трамп заявил, что ждет встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном после того, как тот выразил готовность встретиться с ним в любое время.

Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

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Я тоже жду встречи с председателем Кимом, который прекрасно понимает, что у Северной Кореи невероятный экономический потенциал,

– написал Трамп.

Ранее 24 Канал сообщал о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности снова встретиться с Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы улучшения отношений с США.

В частности, Ким Чен Ын призвал Соединенные Штаты принять встречные меры по денуклеаризации на Корейском полуострове, о которых он договорился с Трампом на саммите в Сингапуре летом 2018 года.