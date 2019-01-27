Трамп хочет ввести ID-карту избирателя США

Президент США Дональд Трамп пожаловался на высокий уровень фальсификаций во время голосования на выборах и предложил ввести специальное удостоверение избирателя США.

Мошенничество с избирателями распространено по всей стране, написал президент США в своем Twitter.

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"В Техасе проголосовали 58 тысяч человек, которые не являются гражданами, а 95 тысяч таких были зарегистрированы для голосования. Эти цифры – лишь вершина айсберга. По всей стране, особенно в Калифорнии, широко распространены избирательные фальсификации. Это нужно остановить. Необходимо ID избирателя!", – написал Трамп.

58,000 non-citizens voted in Texas, with 95,000 non-citizens registered to vote. These numbers are just the tip of the iceberg. All over the country, especially in California, voter fraud is rampant. Must be stopped. Strong voter ID! @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 січня 2019 р.

В комментариях к публикации люди жалуются, что это запугивание и пропаганда страха. Мол, Трамп хочет подавить голосование, так как "это единственный способ, которым республиканцы могут победить в эти дни".