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      Трамп хочет ввести ID-карту избирателя США

      19 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп пожаловался на высокий уровень фальсификаций во время голосования на выборах и предложил ввести специальное удостоверение избирателя США.

      Мошенничество с избирателями распространено по всей стране, написал президент США в своем Twitter.

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      "В Техасе проголосовали 58 тысяч человек, которые не являются гражданами, а 95 тысяч таких были зарегистрированы для голосования. Эти цифры – лишь вершина айсберга. По всей стране, особенно в Калифорнии, широко распространены избирательные фальсификации. Это нужно остановить. Необходимо ID избирателя!", – написал Трамп.

      В комментариях к публикации люди жалуются, что это запугивание и пропаганда страха. Мол, Трамп хочет подавить голосование, так как "это единственный способ, которым республиканцы могут победить в эти дни".

       

      Теги: Новости политики
      Источник: 24 Канал
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