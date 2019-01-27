Трамп хоче ввести ID-картку виборця США
Президент США Дональд Трамп поскаржився на високий рівень фальсифікацій під час голосування на виборах та запропонував ввести спеціальне посвідчення виборця США.
Шахрайство з виборцями поширене по всій країні, написав президент США у своєму Twitter.
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"У Техасі проголосували 58 тисяч людей, які не є громадянами, а 95 тисяч таких були зареєстровані для голосування. Ці цифри – лише вершина айсберга. По всій країні, особливо в Каліфорнії, широко поширені виборчі фальсифікації. Це потрібно зупинити. Необхідне ID виборця!", – написав Трамп.
У коментарях до допису люди скаржаться, що це залякування та пропагування страху. Мовляв, Трамп хоче придушити голосування, так як "це єдиний спосіб, яким республіканці можуть перемогти у ці дні".