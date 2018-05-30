Трамп хвастался количеством убитых "вагнеровцов" в Сирии на благотворительном мероприятии, – Pol

Белый дом не любит комментировать уничтожение бойцов ЧВК "Вагнер в Сирии", однако на прошлой неделе на закрытом благотворительном мероприятии в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп хвастался действиями Пентагона во время боевого столкновения между американскими военными и российскими наемниками в Сирии.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники.

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Подробности боя как и раньше засекречены, но 23 мая, обращаясь к участникам благотворительного вечера на Манхеттене, Трамп сказал, что был впечатлен работой американцев, которые пилотировали самолеты F-18. Он дал понять, что удары продолжались, возможно, всего "10 минут", и было уничтожено от 100 до 300 российских бойцов,

– пересказывает издание утверждение неназванного "лица, что знало о высказываниях главы Белого дома, которые ранее не обнародовались в прессе".

В то же время западные СМИ публиковали различные данные о продолжительности военной операции и количестве погибших. Так, по данным The New York Times, столкновение продолжалось 4 часа, а погибли от 200 до 300 бойцов сил режима Башара Асада.

Что такое частная военная компания "Вагнер"?Это русская нелегальная частная военная структура, которая принимала участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков и в Сирии на стороне России. Бойцы компании неоднократно награждались государственными наградами за личными неопубликованными приказами президента России.