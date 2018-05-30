Трамп вихвалявся кількістю вбитих "вагнерівців" у Сирії на благодійному заході, – Politico

Білий дім не любить коментувати знищення бійців ПВК "Вагнер у Сирії", однак минулого тижня на закритому благодійному заході у Нью-Йорку президент США Дональд Трамп повихвалявся діями Пентагону під час бойового зіткнення між американськими військовими та російськими найманцями в Сирії.

Про це повідомляє Politico із посиланням на анонімні джерела.

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Подробиці бою як і раніше засекречені, але 23 травня, звертаючись до учасників благочинного вечора на Мангеттені, Трамп сказав, що був вражений роботою американців, які пілотували літаки F-18. Він дав зрозуміти, що удари тривали, можливо, всього "10 хвилин" і було знищено від 100 до 300 російських бійців,

– переказує видання твердження неназваної "особи, що знала про висловлювання глави Білого дому, які раніше не оприлюднювалися в пресі".

Водночас західні ЗМІ публікували різні дані про тривалість військової операції та кількість загиблих. Так, за даними The New York Times, зіткнення продовжувалося 4 години, а загинули від 200 до 300 бійців сил режиму Башара Асада.

Що таке приватна військова компанія "Вагнер"? Це російська нелегальна приватна військова структура, яка брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні бойовиків та в Сирії на стороні Росії. Бійці компанії неодноразово нагороджувались державними нагородами за особистими неопублікованими наказами президента Росії.