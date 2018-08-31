14:49
31 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 12°C
  • суббота
    28°C 14°C
  • воскресенье
    30°C 15°C
  • понедельник
    30°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Лакшери корыто для Путина. Проклятие российской элиты
Вєсті Кремля
22:03, 30 августа
Вести.UA. Клюв и крылья Мосийчука. Музыкальный критик Добкин
Вєсті.UA
20:22, 30 августа
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Трамп и Путин могут трижды встретиться до конца года

80 Читати новину українською
Трамп и Путин могут трижды встретиться до конца года
Трамп и Путин могут трижды встретиться до конца года / Telemundo.com

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могут провести три встречи на различных международных мероприятиях до конца 2018 года.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова.

Читайте также: США шантажируют Россию: второй этап санкций ударит гораздо сильнее

По словам пресс-секретаря Путина, говорится о праздновании окончания Первой мировой войны во Франции, Восточноазиатском саммите в Сингапуре и встрече лидеров G20 в Аргентине. Песков не исключил контактов на высшем уровне в этих странах.

Отметим, что 11 ноября во Франции отметят 100-летие окончания Первой мировой войны, в связи с чем приглашены лидеры стран-участниц конфликта. По словам Пескова, в настоящее время прорабатывается визит Путина на церемонию, связанную с этой исторической датой.

Кроме того, с 11 по 15 ноября в Сингапуре пройдет Восточноазиатский саммит, на котором ожидается присутствие и Трампа, и Путина.

Теги: Новости политики Новости США Новости России Дональд Трамп Владимир Путин
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
сегодня, 14:00 Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
Дмитро Гнап
Цена на украинский газ и дотации для бабушки из Конча-Заспы: нюансы опасной манипуляции
сегодня, 13:00 Цена на украинский газ и дотации для бабушки из Конча-Заспы: нюансы опасной манипуляции
Сергій Фурса
Годовщина смерти Принцессы Дианы: что мы знаем о неповторимой Леди Ди
сегодня, 12:50 Годовщина смерти Принцессы Дианы: что мы знаем о неповторимой Леди Ди
Уляна Корицька 2327
Турция на пороге экономического дна
сегодня, 12:01 Турция на пороге экономического дна
Злой Одессит
Последний день лета: 10 песен августа, которые стоит услышать
сегодня, 11:00 Последний день лета: 10 песен августа, которые стоит услышать
Олена Булан
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Северная Корея готовится запускать баллистические ракеты
 21 августа 2015 , 13:52
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук