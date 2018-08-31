Трамп и Путин могут трижды встретиться до конца года

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могут провести три встречи на различных международных мероприятиях до конца 2018 года.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова.

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По словам пресс-секретаря Путина, говорится о праздновании окончания Первой мировой войны во Франции, Восточноазиатском саммите в Сингапуре и встрече лидеров G20 в Аргентине. Песков не исключил контактов на высшем уровне в этих странах.

Отметим, что 11 ноября во Франции отметят 100-летие окончания Первой мировой войны, в связи с чем приглашены лидеры стран-участниц конфликта. По словам Пескова, в настоящее время прорабатывается визит Путина на церемонию, связанную с этой исторической датой.



Кроме того, с 11 по 15 ноября в Сингапуре пройдет Восточноазиатский саммит, на котором ожидается присутствие и Трампа, и Путина.