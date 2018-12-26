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      Трамп избежал службы в армии благодаря вымышленному диагнозу, – СМИ

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      Трамп избежал службы в армии благодаря вымышленному диагнозу, пишет The New York Times
      Трамп избежал службы в армии благодаря вымышленному диагнозу, пишет The New York Times / 24 канал

      Президент США Дональд Трамп в 1968 году избежал службы в армии из-за фальшивого диагноза, который ему поставили благодаря связям отца.

      Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на слова дочери нью-йоркского врача-ортопеда Ларри Браунштейна.

      Женщины заявили, что их отец не раз рассказывал, как помог строительному магнату Фреду Трампу, поставив его сыну ложный диагноз. Говорится о так называемых костных шпорах, то есть наростах на костях. В случае с Трампом в диагнозе было указано о наростах на пятках.

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      Согласно материалу издание, вымышленный диагноз действующему президенту США поставили в 1968 году, то есть в разгар войны во Вьетнаме, которая продолжалась с 1955 до 1975 года. До этого случая Трамп 4 раза получал отсрочку от службы из-за обучения.

      По словам дочери врача, тот сделал такую ​​услугу, потому что арендовал тогда кабинет в здании в районе Квинс, которое принадлежало отцу Дональда Трампа.

      Женщины рассказали, что в случае возникновения проблем со зданием и арендой Браунштейн звонил Фреду Трампу, после чего все проблемы решались.

      Сам Дональд Трамп в 2016 году рассказал, что не служил в армии, так как один врач обнаружил у него проблемы со стопами. Имя врача президент США вроде забыл, потому что это было очень давно.

      Теги: Новости политики СМИ Расследования Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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