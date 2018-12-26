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      Трамп уникнув служби в армії завдяки вигаданому діагнозу, – ЗМІ

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      Трамп уникнув служби в армії завдяки вигаданому діагнозу, пише The New York Times
      Трамп уникнув служби в армії завдяки вигаданому діагнозу, пише The New York Times / 24 канал

      Президент США Дональд Трамп у 1968 році уникнув служби в армії через фальшивий діагноз, який йому поставили завдяки зв’язкам батька.

      Про це повідомляє The New York Times з посиланням на слова доньок нью-йоркського лікаря-ортопеда Ларрі Браунштейна.

      Жінки заявили, що їхній батько не раз розповідав, як допоміг будівельному магнатові Фредові Трампу, поставивши його сину фальшивий діагноз. Мовиться про так звані кісткові шпори, тобто нарости на кістках. У випадку з Трампом у діагнозі було вказано про нарости на п’ятках.

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      Згідно з матеріалом видання, вигаданий діагноз чинному президенту США поставили в 1968 році, тобто в розпал війни у В’єтнамі, що тривала з 1955 до 1975 року. До цього випадку Трамп 4 рази отримував відстрочку від служби через навчання.

      За словами доньок лікаря, той зробив таку послугу, бо орендував тоді кабінет у будівлі в районі Квінс, яка належала батькові Дональда Трампа.

      Жінки розповіли, що в разі виникнення проблем із будівлею та орендою Браунштейн телефонував Фредові Трампу, після чого всі проблеми вирішувалися.

      Сам Дональд Трамп у 2016 році розповів, що не служив у армії, бо якийсь лікар виявив у нього проблеми зі стопами. Ім’я лікаря президент США начебто забув, бо це було дуже давно.

      Теги: ЗМІ Новини політики Дональд Трамп Новини США Розслідування
      Джерело: 24 Канал
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