Трамп критически отозвался о принципах торговли КНР с США

Президент США Дональд Трамп раскритиковал принципы торговли Китая с США, назвав их нечестными.

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

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Американский президент обратил внимание на несоответствие пошлин во время продаж автомобилей.

Если США продает автомобиль в Китай, то пошлина составляет 25 процентов. Если Китай продает автомобиль в США, то пошлина – 2 процента. Кто-нибудь думает, что это честно?

– заявил Трамп.

По его словам, дни, когда другие страны "грабили США", прошли.

Напомним, 23 августа стало известно о том, что США вводят 25-процентные пошлины на товары из Китая. Дональд Трамп заявил, что такое решение принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик.