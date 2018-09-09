Трамп критически отозвался о принципах торговли КНР с США
Президент США Дональд Трамп раскритиковал принципы торговли Китая с США, назвав их нечестными.
Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.
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Американский президент обратил внимание на несоответствие пошлин во время продаж автомобилей.
Если США продает автомобиль в Китай, то пошлина составляет 25 процентов. Если Китай продает автомобиль в США, то пошлина – 2 процента. Кто-нибудь думает, что это честно?
– заявил Трамп.
По его словам, дни, когда другие страны "грабили США", прошли.
Напомним, 23 августа стало известно о том, что США вводят 25-процентные пошлины на товары из Китая. Дональд Трамп заявил, что такое решение принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик.