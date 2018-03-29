Трамп настойчиво стремится к дружбе и взаимопониманию с Путиным, – дипломат

В политике в отношении России "нормандский формат" обнаружил свою неэффективность, однако появилась новая сила в переговорах – и это Америка. Глава фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко заверил, что в мире нет сомнений в самостоятельности президента США Дональда Трампа, однако есть сомнения в его адекватности.

Об этом он заявил в прямом эфире 24 Канала.

Читайте также: Трамп хотел построить с известным российским композитором отель в Латвии, – The Guardian

По мнению Яременко, Трамп настойчиво стремится к дружбе, диалогу и взаимопониманию с Владимиром Путиным. Однако он утверждает, что количество людей вокруг, которые поддержат его в этом, можно пересчитать по пальцам одной руки.

Трамп может хотеть чего угодно. Но, кроме того, что он захочет и сможет сделать, все же уже есть законы, принятые Конгрессом, которые сужают его возможности. Которые вводят санкции, следовательно создают, направляют американскую политику: она уже не может быть дружественной по отношению к России,

– прокомментировал глава фонда.

Также он заверил, что сейчас на Трампа наложены ограничения по изменениям в отношении к России.

"Поэтому будем надеяться, что очень часто, иррациональные, непонятные желания очень самостоятельного и независимого Трампа так и не реализуются",

– добавил Яременко.

Напомним, Мюллер разоблачил новые контакты команды Трампа с разведкой России.