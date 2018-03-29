Мюллер раскрыл новые контакты команды Трампа с разведкой России

В судебных документах, поданных спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует "российский след" в американских выборах, указано, что партнер политтехнолога "Партии регионов" и экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта Год Гейтс контактировал с экс-разведчиком России.

Команда Трампа поддерживала связи с бывшим российским разведчиком Константином Килимником в ходе президентской кампании в США, информирует Reuters.

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Предполагаемые связи обнаружили в документе относительно приговора бывшему адвокату в деле Юлии Тимошенко Александру Ван дер Зваану. Последний признал, что его показания о вмешательстве России в американские выборы 2016 года были ложными.

Известно, что Гейтс часто проводил телефонные разговоры с Килимником в сентябре и октябре 2016 года – за несколько недель до ноябрьских выборов в США.

Связь между Гейтсом и Килимником, которые обозначены в документе только как "Лицо А", имели большое значение. В сообщении указано, что ранее выдвинутые обвинения против Гейтса и Манафорт касаются лишь лоббистской работы для Украины до президентских выборов 2016 года в США.

Юрист Алекс ван дер Зваан на допросе у Мюллера "признал, что знал о связи с россиянами, потому что Гейтс рассказал ему об этом. В судебных записях описание "Личности А" соответствует описанию Константина Килимника, украинца, который работал на Манафорта.

К слову, расследование в отношении экс-главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его работы на Партию регионов, которое ведется в том числе и в Украине, буксует уже четыре месяца.

Кто такой Пол Манафорт? Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывание денег, в том числе и в интересах Януковича. 30 октября 2017 года Манафорт сдался ФБР. Ему предъявлено обвинение по 12 эпизодам.