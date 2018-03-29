Мюллер викрив нові контакти команди Трампа з розвідкою Росії

У судових документах, поданих спецпрокурором Робертом Мюллером, який розслідує "російський слід" в американських виборах, зазначено, що партнер політтехнолога "Партії регіонів" і екс-глави передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта Рік Гейтс контактував з екс-розвідником Росії.

Команда Трампа підтримувала зв'язки з колишнім російським розвідником Костянтином Килимником в ході президентської кампанії в США, інформує Reuters.

Читайте також: Адміністрація Трампа повинна звернути увагу на корупцію в Україні, – Washington Times

Ймовірні зв'язки викрили в документі щодо вироку колишньому адвокату у справі Юлії Тимошенко Олександру Ван дер Зваану. Останній визнав, що його свідчення про втручання Росії в американські вибори 2016 року були неправдивими.



Відомо, що Ґейтс часто проводив телефонні розмови із Килимником у вересні і жовтні 2016 року – за кілька тижнів до листопадових виборів у США.



Зв'язок між Гейтсом та Килимником, які позначені в документі тільки як "Особа А" мали велике значення. У повідомленні зазначено, що висунуті раніше звинувачення проти Гейтса і Манафорт, стосуються лише лобістської роботи для України до президентських виборів 2016 року в США.



Юрист Алекс ван дер Зваану на допиті у Мюллера "визнав, що знав" про зв'язок з росіянами, тому що Гейтс розповів йому про це. У судових записах опис "Особи А" відповідає опису Костянтина Килимника, українця, який працював на Манафорта.

До слова, розслідування щодо екс-глави штабу Дональда Трама Пола Манафорта та його роботи на Партію регіонів, яке ведеться в тому числі й в Україні, буксує вже чотири місяці.

Хто такий Пол Манафорт? Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та займав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством декількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явлено звинувачення за 12 епізодами.