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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Трамп наполегливо прагне дружби та порозуміння з Путіним, – дипломат

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / AP

В політиці щодо Росії "нормандський формат" виявив свою неефективність, проте з'явилася нова потуга у переговорах – і це Америка. Голова фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко запевнив, що у світі немає сумнівів щодо самостійності президента США Дональда Трампа, проте є сумніви у його адекватності.

Про це він заявив в прямому ефірі 24 Каналу.

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На думку Яременка, Трамп наполегливо прагне дружби, діалогу та порозуміння з Володимиром Путіним. Проте він стверджує, що кількість людей навколо, які підтримають його в цьому, можна перерахувати на пальцях однієї руки.

Трамп може хотіти, що завгодно. Але, крім того, що він захоче і зможе зробити, все ж таки вже є закони, прийняті Конгресом, які звужують його можливості. Які запроваджують санкції, отже створюють, спрямовують американську політику: вона вже не може бути дружньою щодо Росії,
– прокоментував голова фонду.

Також він запевнив, що зараз на Трампа накладені обмеження щодо змін у ставленні до Росії.

"Тому будемо сподіватися, що, дуже часто, ірраціональні, незрозумілі бажання дуже самостійного і незалежного Трампа так і не реалізуються",
– додав Яременко.

Нагадаємо, Мюллер викрив нові контакти команди Трампа з розвідкою Росії.

Теги: Новини Росії Новини політики Нормандський формат Володимир Путін Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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