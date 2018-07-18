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Трамп назвал страну Европы, которая может стать причиной третьей мировой войны

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Трамп отличился новой скандальной заявлением относительно Черногории
Трамп отличился новой скандальной заявлением относительно Черногории / Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп отличился очередным скандальным заявлением. Так, он выразил сомнение в необходимости защищать Черногорию, которая является новым членом Североатлантического альянса, и по его словам, может втянуть организацию в Третью мировую войну.

Об этом американский лидер заявил в интервью телеведущему Такеру Карлсону на телеканале Fox News, которое вышло в эфир вечером во вторник, 17 июля, передает DW.

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В частности, ведущий говорил с Трампом о статье 5 устава НАТО, которая предусматривает, что нападение на члена альянса является нападением на всех членов.

Журналист спросил президента США: "Чего мой сын должен ехать в Черногорию и защищать ее от атак?", на что он ответил, что имеет такой же вопрос.

Черногория – маленькая страна с очень сильными людьми. Они очень агрессивные люди, они могут стать агрессивными и – поздравляю -– мы получим Третью мировую войну,
– отметил Трамп.

При этом он признал, что, по уставу НАТО, альянс должен защищать Черногорию в случае нападения, потому что "все так устроено".

Кроме того, Трамп в очередной раз подчеркнул необходимость для стран-членов НАТО увеличивать расходы на оборону.

Теги: НАТО Новости политики Новости Украины Новости США Дональд Трамп Черногория
Источник: 24 Канал
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