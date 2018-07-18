Трамп назвав країну Європи, яка може спричинити третю світову війну

Президент США Дональд Трамп відзначився черговою скандальною заявою. Так, він висловив сумнів у необхідності захищати Чорногорію, яка є новим членом Північноатлантичного альянсу, і за його словами, може втягнути організацію у Третю світову війну.

Про це американський лідер заявив в інтерв'ю телеведучому Такеру Карлсону на телеканалі Fox News, яке вийшло в ефір ввечері у вівторок, 17 липня, передає DW.

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Зокрема, ведучий говорив з Трампом про статтю 5 статуту НАТО, яка передбачає, що напад на члена альянсу є нападом на всіх членів.

Журналіст запитав президента США: "Чого мій син повинен їхати до Чорногорії і захищати її від атак?", на що він відповів, що має таке ж запитання.

Чорногорія – малесенька країна з дуже сильними людьми. Вони дуже агресивні люди, вони можуть стати агресивними і – вітаю – ми матимемо Третю світову війну,

– наголосив Трамп.

При цьому він визнав, що, за статутом НАТО, альянс мусить захищати Чорногорію в разі нападу, тому що "все так влаштовано".

Окрім того, Трамп вкотре наголосив на необхідності для країн-членів НАТО збільшувати витрати на оборону.