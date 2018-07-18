"Не було жорсткішого президента": Трамп розповів про свою політику щодо Росії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що здійснює найжорсткішу політику щодо Російської Федерації порівняно зі своїми попередниками.

Про це американський лідер заявив журналістам, передає "Інтерфакс".

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Не було президента жорсткішого стосовно Росії, аніж я,

– наголосив Трамп.

Президент США зауважив, що російському президенту Володимиру Путіну добре про це відомо, тому він і "не задоволений цим".

"Я думаю, що президент Путін знає це краще, ніж будь-хто, безумовно, набагато краще, ніж ЗМІ. Він розуміє це, і він не задоволений цим, і він не має бути задоволений цим", – додав американський лідер.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. За словами глави Кремля, всім очевидно, що двосторонні відносини між Росією та США переживають важкий період.