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"Не було жорсткішого президента": Трамп розповів про свою політику щодо Росії

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Трамп назвав себе найжорсткішим президентом США у політиці щодо Росії
Трамп назвав себе найжорсткішим президентом США у політиці щодо Росії / Фото з відкритих джерел

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що здійснює найжорсткішу політику щодо Російської Федерації порівняно зі своїми попередниками.

Про це американський лідер заявив журналістам, передає "Інтерфакс".

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Не було президента жорсткішого стосовно Росії, аніж я,
– наголосив Трамп.

Президент США зауважив, що російському президенту Володимиру Путіну добре про це відомо, тому він і "не задоволений цим".

"Я думаю, що президент Путін знає це краще, ніж будь-хто, безумовно, набагато краще, ніж ЗМІ. Він розуміє це, і він не задоволений цим, і він не має бути задоволений цим", – додав американський лідер.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. За словами глави Кремля, всім очевидно, що двосторонні відносини між Росією та США переживають важкий період.

Теги: Новини Росії Новини політики Дональд Трамп Новини США Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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