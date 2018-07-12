Трамп не угрожал членам Альянса выйти из НАТО, – СМИ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не угрожал странам-членам Альянса вывести США из НАТО, несмотря на его жесткие заявления о том, что союзники крайне мало денег тратят на оборону.

Об этом сообщила Reuters со ссылкой на два своих источника в НАТО.

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Отмечается, что на вопрос звучали ли из уст Трампа угрозы о выводе США из НАТО, оба источника сказали: "Нет".

Напомним, что ранее СМИ отмечали, что в Брюсселе в рамках саммита НАТО началась экстренная, не предусмотренная повесткой дня встреча лидеров стран-участниц Североатлантического альянса, на которой президент США Дональд Трамп пригрозил выходом США из НАТО.