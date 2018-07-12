Трамп не погрожував членам Альянсу вийти з НАТО, – ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не погрожував країнам-членам Альянсу вивести США з НАТО, незважаючи на його жорсткі заяви про те, що союзники вкрай мало грошей тратять на оборону.

Про це повідомила Reuters з посиланням на два свої джерела у НАТО.

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Зазначається, що на питання чи звучали з вуст Трампа погрози про виведення США з НАТО, обидва джерела сказали: "Ні".

Нагадаємо, що раніше ЗМІ зазначали, що в Брюсселі в рамках саміту НАТО розпочалася екстрена, не передбачена порядком денним зустріч лідерів країн-учасниць Північноатлантичного альянсу, на якій президент США Дональд Трамп пригрозив виходом США з НАТО.