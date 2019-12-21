Трамп объявил о создании Космических войск США
Президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск. Их возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд.
Об этом американский лидер заявил во время церемонии подписания военного бюджета, сообщает ВВС.
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На фоне серьезных угроз нашей национальной безопасности, американское преимущество в космосе абсолютно необходимо. Космические силы помогут нам сдерживать агрессию,
– сказал Трамп.
В рамках текущего бюджета на Космические силы выделят 40 миллионов долларов. В состав Космических сил войдут более 16 тысяч военнослужащих и гражданских лиц.
Отметим, что в конце ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что альянс решил признать космос своей новой оперативной сферой. Он заверил, что НАТО не планирует размещать в космосе вооружения.
По его словам, спутники могут быть сбиты, сломаны или оснащенны оружием. Антиспутниковое оружие может повредить коммуникации и другим услугам, таким как авиаперелеты, прогноз погоды или банковское дело.
Генсек НАТО напомнил, что в околоземном пространстве находятся примерно 2 тысячи спутников и около половины из них принадлежат членам Североатлантического альянса.
Что известно о правовом статусе космического пространства?Космическое пространство открыто для исследования и использования всеми государствами. Оно считается общим наследием человечества. Относительно него действует запрет национального присвоения (в отличие от воздушного пространства над территорией государства, в отношении которого государство имеет полный и исключительный суверенитет).
Космическое пространство частично демилитаризовано – запрещено выводить на околоземные орбиты или иным образом размещать в космосе ядерное оружие и другие виды оружия массового уничтожения.
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