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      Трамп оголосив про створення Космічних військ США

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      Трамп оголосив про створення Космічних збройних сил / BBC

      Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про створення Космічних військ. Їх очолить генерал ВПС Джон Реймонд.

      Про це американський лідер заявив під час церемонії підписання військового бюджету, повідомляє ВВС.

      До теми: НАТО визнало космос сферою своєї оперативної діяльності: що це означає

      На тлі серйозних загроз нашій національній безпеці, американська перевага у космосі абсолютна необхідна. Космічні сили допоможуть нам стримувати агресію,
      – сказав Трамп.

      В рамках поточного бюджету на Космічні сили виділять 40 мільйонів доларів. До складу Космічних сил увійдуть понад 16 тисяч військовослужбовців і цивільних осіб.

      Відзначимо, що наприкінці листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що альянс вирішив визнати космос своєї нової оперативної сферою. Він запевнив, що НАТО не планує розміщувати в космосі озброєння.

      За його словами, супутники можуть бути збиті, зламані або оснащені зброєю. Антисупутникова зброя може пошкодити комунікації та інші послуги, такі як авіаперельоти, прогноз погоди або банківська справа.

      Генсек НАТО нагадав, що у навколоземному просторі знаходяться приблизно 2 тисячі супутників, і близько половини з них належать членам Північноатлантичного альянсу.

      Що відомо про правовий статус космічного простору?Космічний простір відкритий для дослідження і використання всіма державами. Він вважається загальною спадщиною людства. Щодо нього діє заборона національного присвоєння (на відміну від повітряного простору над територією держави, щодо якого держава має повний та виключний суверенітет).

      Космічний простір частково демілітаризований — заборонено виводити на навколоземні орбіти чи іншим чином розміщувати в космосі ядерну зброю та інші види зброї масового знищення.

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      21 грудня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини США Новини України Новини політики Космос Дональд Трамп Зброя НАТО
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