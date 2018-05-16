Трамп обратился к новоиспеченному премьеру Армении Пашиняну

Президент США Дональд Трамп поздравил новоиспеченного премьер-министра Армении Никола Пашиняна с избранием на эту должность. В частности, хозяин Белого дома направил ему поздравительное послание и заявил, что ждет совместной работы по развитию демократии.

Соответствующее сообщение обнародовало посольство Армении в Вашингтоне.

Читайте также: Новоизбранный премьер Армении хочет более тесных военных связей с Россией

"Поздравляю с вашим избранием. Ожидаю совместную работу с вами во многих сферах, представляющих взаимный интерес, включая развитие торговых связей, укрепление демократических институтов и региональной безопасности", – говорится в сообщении Трампа.

В то же время американский президент считает, что этому всему и светлому будущему Армении в целом будут способствовать прогресс в борьбе с коррупцией, консолидация политических партий и мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.