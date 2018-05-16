Трамп обратился к новоиспеченному премьеру Армении Пашиняну
Президент США Дональд Трамп поздравил новоиспеченного премьер-министра Армении Никола Пашиняна с избранием на эту должность. В частности, хозяин Белого дома направил ему поздравительное послание и заявил, что ждет совместной работы по развитию демократии.
Соответствующее сообщение обнародовало посольство Армении в Вашингтоне.
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"Поздравляю с вашим избранием. Ожидаю совместную работу с вами во многих сферах, представляющих взаимный интерес, включая развитие торговых связей, укрепление демократических институтов и региональной безопасности", – говорится в сообщении Трампа.
В то же время американский президент считает, что этому всему и светлому будущему Армении в целом будут способствовать прогресс в борьбе с коррупцией, консолидация политических партий и мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.
Напомним, 8 мая, после почти месяца акций протеста лидера оппозиционного движения "Елк" Никола Пашиняна избрали премьер-министром Армении. Он стал премьером со второй попытки. Впервые его попытались избрать главой правительства 1 мая, однако тогда в парламенте не набралось достаточного количества голосов.
К слову, одним из первых с избранием на должность премьера его поздравил президент России Владимир Путин.
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