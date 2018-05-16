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Трамп звернувся до новоспеченого прем'єра Вірменії Пашиняна

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Дональд Трамп привітав Пашиняна із обранням на посаду прем'єра
Дональд Трамп привітав Пашиняна із обранням на посаду прем'єра / Соцмережі

Президент США Дональд Трамп привітав новоспеченого прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна з обранням на цю посаду. Зокрема, господар Білого дому направив йому вітальне послання та заявив, що чекає на спільну роботу із розвитку демократії.

Відповідне повідомлення оприлюднило посольство Вірменії у Вашингтоні.

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"Вітаю з вашим обранням. Очікую на спільну роботу з вами у багатьох сферах, що становлять обопільний інтерес, включно з розвитком торговельних зв'язків, зміцнення демократичних інститутів і регіональної безпеки", – мовиться у повідомленні Трампа.

Водночас американський президент вважає, що цьому усьому та світлому майбутньому Вірменії загалом сприятимуть прогрес у боротьбі з корупцією, консолідація політичних партій і мирне врегулювання нагірно-карабахського конфлікту.

Нагадаємо, 8 травня, після майже місяця акцій протесту лідера опозиційного руху "Елк" Нікола Пашиняна обрали прем'єр-міністром Вірменії. Він став прем'єром із другої спроби. Вперше його спробували обрати главою уряду 1 травня, проте тоді у парламенті не назбиралось достатньої кількості голосів.

До слова, одним із перших з обранням на посаду прем'єра його привітав президент Росії Володимир Путін. 

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Нікол Пашинян Новини Вірменії
Джерело: 24 Канал
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