Трамп звернувся до новоспеченого прем'єра Вірменії Пашиняна
Президент США Дональд Трамп привітав новоспеченого прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна з обранням на цю посаду. Зокрема, господар Білого дому направив йому вітальне послання та заявив, що чекає на спільну роботу із розвитку демократії.
Відповідне повідомлення оприлюднило посольство Вірменії у Вашингтоні.
Читайте також: Новообраний прем'єр Вірменії хоче тісніших військових зв'язків із Росією
"Вітаю з вашим обранням. Очікую на спільну роботу з вами у багатьох сферах, що становлять обопільний інтерес, включно з розвитком торговельних зв'язків, зміцнення демократичних інститутів і регіональної безпеки", – мовиться у повідомленні Трампа.
Водночас американський президент вважає, що цьому усьому та світлому майбутньому Вірменії загалом сприятимуть прогрес у боротьбі з корупцією, консолідація політичних партій і мирне врегулювання нагірно-карабахського конфлікту.
Нагадаємо, 8 травня, після майже місяця акцій протесту лідера опозиційного руху "Елк" Нікола Пашиняна обрали прем'єр-міністром Вірменії. Він став прем'єром із другої спроби. Вперше його спробували обрати главою уряду 1 травня, проте тоді у парламенті не назбиралось достатньої кількості голосів.
До слова, одним із перших з обранням на посаду прем'єра його привітав президент Росії Володимир Путін.
Вибір редакції
-
Маленька і симпатична перемога, – Клімкін прокоментував твіт українською від МЗС Росіїсьогодні , 18:12
-
Несподівані прізвища: Коломойський розповів про своїх фаворитів на президентських виборахсьогодні , 17:04
-
Демонстрація влади та слабких сторін режиму Путіна: західні ЗМІ про відкриття Кримського мостусьогодні , 16:01