Трамп звернувся до новоспеченого прем'єра Вірменії Пашиняна

Президент США Дональд Трамп привітав новоспеченого прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна з обранням на цю посаду. Зокрема, господар Білого дому направив йому вітальне послання та заявив, що чекає на спільну роботу із розвитку демократії.

Відповідне повідомлення оприлюднило посольство Вірменії у Вашингтоні.

Читайте також: Новообраний прем'єр Вірменії хоче тісніших військових зв'язків із Росією

"Вітаю з вашим обранням. Очікую на спільну роботу з вами у багатьох сферах, що становлять обопільний інтерес, включно з розвитком торговельних зв'язків, зміцнення демократичних інститутів і регіональної безпеки", – мовиться у повідомленні Трампа.

Водночас американський президент вважає, що цьому усьому та світлому майбутньому Вірменії загалом сприятимуть прогрес у боротьбі з корупцією, консолідація політичних партій і мирне врегулювання нагірно-карабахського конфлікту.