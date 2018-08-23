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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Трамп обвинил своего экс-адвоката во лжи ради поблажки от прокуроров

37 Читати новину українською
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото из открытых источников

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отрицал свою вину и обвинил своего бывшего адвоката Майкла Коэна.

Об этом сообщила служба Fox and Friends в своем Twitter.

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Если кто-то обманывает банк и ему могут дать за это 10 или 20 лет в тюрьме, но он может сказать что-то плохое про Дональда Трампа и этот срок согласно соглашению со следствием уменьшится до двух или трех лет, то, справедливо говоря, большинство на это согласится,
– сказал Трамп.

Трамп подчеркнул, что Майкл Коэн придумывает истории о нем, в частности, об участии Трампа в выплате компенсации двум женщинам за молчание, которые якобы имели отношения с президентом.

 

Теги: Дональд Трамп Новости политики Новости США
Источник: 24 Канал
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