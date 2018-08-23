Трамп обвинил своего экс-адвоката во лжи ради поблажки от прокуроров
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отрицал свою вину и обвинил своего бывшего адвоката Майкла Коэна.
Об этом сообщила служба Fox and Friends в своем Twitter.
Читайте также: Трамп пригрозил обложить налогами европейские авто
Если кто-то обманывает банк и ему могут дать за это 10 или 20 лет в тюрьме, но он может сказать что-то плохое про Дональда Трампа и этот срок согласно соглашению со следствием уменьшится до двух или трех лет, то, справедливо говоря, большинство на это согласится,
– сказал Трамп.
Трамп подчеркнул, что Майкл Коэн придумывает истории о нем, в частности, об участии Трампа в выплате компенсации двум женщинам за молчание, которые якобы имели отношения с президентом.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек12 января 2012 , 11:47
В Японии - праздник плодородия3 апреля 2012 , 20:51
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00