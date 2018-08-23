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Трамп пригрозил обложить налогами европейские авто

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Трамп может ввести для авто из ЕС налог
Трамп может ввести для авто из ЕС налог / Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп, несмотря на обещание не вводить новые тарифы, может ввести для авто из ЕС 25-процентный налог.

Об этом он заявил в Чарлстоне, штат Западная Вирджиния, сообщает издание Politico.

Мы собираемся наложить налог в 25 процентов на каждый автомобиль, который поступает из Европейского Союза,
– заявил Трамп.

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Вопрос возможных угроз нацбезопасности через автомобили из ЕС изучает администрация США.

По мнению чиновников администрации Трампа, он все же намерен придерживаться соглашения, о котором договорился в июле с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Речь идет о договоренности работать над "нулевыми тарифами, нулевыми нетарифными барьерами и нулевыми субсидиями на неавтомобильные промышленные товары".

Напомним, президент США Дональд Трамп поздравил Украину с 27-й годовщиной независимости.

 

Теги: Новости США Дональд Трамп пошлина Евросоюз
Источник: 24 Канал
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