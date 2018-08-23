Трамп пригрозив обкласти податками європейські авто

Президент США Дональд Трамп попри обіцянку не вводити нові тарифи може запровадити для авто з ЄС 25-відсотковий податок.

Про це він заявив у Чарлстоні, штат Західна Вірджинія, повідомляє видання Politico.

Ми збираємося накласти податок у 25 відсотків на кожен автомобіль, який надходить з Європейського Союзу,

– заявив Трамп.

Читайте також: Ганьба Білого дому: чи загрожує Трампу політична "смерть"?

Питання можливих загроз нацбезпеці через автівки з ЄС вивчає адміністрація США.

На думку чиновників адміністрації Трампа, він усе ж має намір дотримуватися угоди, про яку домовився в липні з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером. Йдеться про домовленість працювати над "нульовими тарифами, нульовими нетарифними бар'єрами і нульовими субсидіями на неавтомобільні промислові товари".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп привітав Україну з 27-ю річницею незалежності.