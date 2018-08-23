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Трамп пригрозив обкласти податками європейські авто

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Трамп може запровадити для авто з ЄС податок
Трамп може запровадити для авто з ЄС податок / Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп попри обіцянку не вводити нові тарифи може запровадити для авто з ЄС 25-відсотковий податок.

Про це він заявив у Чарлстоні, штат Західна Вірджинія, повідомляє видання Politico.

Ми збираємося накласти податок у 25 відсотків на кожен автомобіль, який надходить з Європейського Союзу,
– заявив Трамп.

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Питання можливих загроз нацбезпеці через автівки з ЄС вивчає адміністрація США.

На думку чиновників адміністрації Трампа, він усе ж має намір дотримуватися угоди, про яку домовився в липні з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером. Йдеться про домовленість працювати над "нульовими тарифами, нульовими нетарифними бар'єрами і нульовими субсидіями на неавтомобільні промислові товари".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп привітав Україну з 27-ю річницею незалежності.

 

Теги: Новини США Дональд Трамп Євросоюз мито
Джерело: 24 Канал
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