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Українцям є чим пишатися, – Трамп привітав Україну з Днем Незалежності

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Трамп привітав Україну з Днем Незалежності
Трамп привітав Україну з Днем Незалежності / Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп привітав Україну з 27-ю річницею незалежності.

Про це повідомляє прес-служба Президента України Петра Порошенка.

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"Від імені народу Америки я хочу привітати Вас і народ України з 27-ю річницею вашої незалежності, яку ви відзначатиме 24 серпня", – йдеться у повідомлені від Трампа.

"Народу України є чим пишатися: упродовж чотирьох років Україна мужньо протидіє російській агресії і є благословенною яскравим громадянським суспільством, зростаючою економікою та збройними силами, які є потужними як ніколи раніше", – зазначив Президент США.

"Пам'ятайте, будь ласка, що Сполучені Штати завжди стоятимуть поряд з Україною, в той час, коли вона захищає свій суверенітет та територіальну цілісність в межах міжнародно визнаних кордонів. Уряд США продовжуватиме працювати з Україною і підтримуватиме зусилля у зміцненні демократичних інституцій, розбудові верховенства права, боротьбі з корупцією та стимулюванні економічного зростання", – наголосив глава Білого дому.

Теги: Новини США Новини України Дональд Трамп День Незалежності
Джерело: 24 Канал
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