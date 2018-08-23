Украинцам есть чем гордиться, – Трамп поздравил Украину с Днем Независимости

Президент США Дональд Трамп поздравил Украину с 27-й годовщиной независимости.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины Петра Порошенко.

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"От имени народа Америки я хочу поздравить Вас и народ Украины с 27-й годовщиной вашей независимости, которую вы будете отмечать 24 августа", – говорится в сообщении от Трампа.

"Народу Украины есть чем гордиться: в течение четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и является благословенной ярким гражданским обществом, растущей экономикой и вооруженными силами, которые являются мощными как никогда раньше", – отметил Президент США.

"Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ. Правительство США будет продолжать работать с Украиной и поддерживать усилия в укреплении демократических институтов, развитии верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста", – подчеркнул глава Белого дома.