Трамп звинуватив свого екс-адвоката у брехні заради поблажки від прокурорів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заперечив свою провину та звинуватив свого колишнього адвоката Майкла Коена.

Про це повідомила служба Fox and Friends у своєму Twitter.

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Якщо хтось обманює банк і йому можуть дати за це 10 або 20 років у в'язниці, але він може сказати щось погане про Дональда Трампа і цей термін відповідно до угоди зі слідством зменшиться до двох або трьох років, то, справедливо кажучи, більшість на це погодиться,

– сказав Трамп.

Трамп наголосив, що Майкл Коен вигадує історії про нього, зокрема, про участь Трампа у виплаті компенсації двом жінкам за мовчання, які нібито мали відносини із президентом.