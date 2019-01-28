Трамп отдал всю свою зарплату за квартал на исследования алкоголизма
Президент США Дональд Трамп пожертвовал Национальному институту исследования алкоголизма 100 тысяч долларов своей зарплаты. Эти средства планируют потратить на исследования зависимости от алкоголя и проблем, которые возникают из-за нее.
Тема алкоголизма не чужда для Трампа: в 1980-х годах его старший брат Фредерик умер после длительной борьбы с этой зависимостью, рассказали в издании Washington Post.
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В 2016 году, когда Трамп был только кандидатом в президенты он заявил: если выиграет выборы и возглавит страну, то откажется от ежегодной зарплаты, размер которой составляет 400 тысяч долларов.
Однако закон такого не предусматривает, поэтому каждый квартал он перечисляет пожертвование в размере 100 тысяч долларов различным государственным организациям.
В частности, за время Трампа при власти финансовую помощь от него получили Департаменты образования, здравоохранения и социального обеспечения, транспорта и ветеранов.
Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновит работу американского правительства на три недели – до 15 февраля, даже если тот не согласится выделить деньги на строительство стены с Мексикой.