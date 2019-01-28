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      Трамп отдал всю свою зарплату за квартал на исследования алкоголизма

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      Дональд Трамп – 45 президент США
      Дональд Трамп – 45 президент США / independent.co.uk

      Президент США Дональд Трамп пожертвовал Национальному институту исследования алкоголизма 100 тысяч долларов своей зарплаты. Эти средства планируют потратить на исследования зависимости от алкоголя и проблем, которые возникают из-за нее.

      Тема алкоголизма не чужда для Трампа: в 1980-х годах его старший брат Фредерик умер после длительной борьбы с этой зависимостью, рассказали в издании Washington Post.

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      В 2016 году, когда Трамп был только кандидатом в президенты он заявил: если выиграет выборы и возглавит страну, то откажется от ежегодной зарплаты, размер которой составляет 400 тысяч долларов.

      Однако закон такого не предусматривает, поэтому каждый квартал он перечисляет пожертвование в размере 100 тысяч долларов различным государственным организациям.

      В частности, за время Трампа при власти финансовую помощь от него получили Департаменты образования, здравоохранения и социального обеспечения, транспорта и ветеранов.

      Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновит работу американского правительства на три недели – до 15 февраля, даже если тот не согласится выделить деньги на строительство стены с Мексикой.

      Теги: Новости США Дональд Трамп Алкоголь
      Источник: 24 Канал
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