Трамп віддав усю свою зарплату за квартал на дослідження алкоголізму

Президент США Дональд Трамп пожертвував Національному інституту дослідження алкоголізму 100 тисяч доларів своєї зарплати. Ці кошти планують витратити на дослідження залежності від алкоголю та проблем, які виникають через неї.

Тема алкоголізму не чужа для Трампа: у 1980-х роках його старший брат Фредерік помер після тривалої боротьби з цією залежністю, розповіли у виданні Washington Post.

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У 2016 році, коли Трамп був лише кандидатом у президенти він заявив: якщо виграє вибори й очолить країну, то відмовиться від щорічної зарплати, розмір якої складає 400 тисяч доларів.

Проте закон такого не передбачає, тож кожного кварталу він перераховує пожертву у розмірі 100 тисяч доларів різним державним організаціям.

Зокрема, за час Трампа при владі фінансову допомогу від нього отримали Департаменти освіти, охорони здоров'я й соціального забезпечення, транспорту та ветеранів.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що відновить роботу американського уряду на три тижні – до 15 лютого, навіть якщо той не погодиться виділити фінансів на будівництво стіни з Мексикою.