Трамп отменил военный парад: Слишком дорого
Президент США Дональд Трамп ради экономии отменил военный парад, который должен был пройти по улицам Вашингтона.
Об этом Трамп написал в Twitter.
При этом Трамп пожаловался на местных политиков и обвинил их в жадности.
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По словам президента, они ставили слишком большую цену за проведение парада.
Сейчас Трамп предлагает на сэкономленные деньги построить несколько истребителей.
Источник: 24 канал
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