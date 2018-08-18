Трамп отменил военный парад: Слишком дорого

Президент США Дональд Трамп ради экономии отменил военный парад, который должен был пройти по улицам Вашингтона.

Об этом Трамп написал в Twitter.

При этом Трамп пожаловался на местных политиков и обвинил их в жадности.

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The local politicians who run Washington, D.C. (poorly) know a windfall when they see it. When asked to give us a price for holding a great celebratory military parade, they wanted a number so ridiculously high that I cancelled it. Never let someone hold you up! I will instead... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 серпня 2018 р.

По словам президента, они ставили слишком большую цену за проведение парада.

Сейчас Трамп предлагает на сэкономленные деньги построить несколько истребителей.