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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Трамп резко раскритиковал американские СМИ в соцсети

25 Читати новину українською
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото из открытых источников

После того, как в свет вышли статьи против нападений на СМИ в более 350 американских изданиях, президент США Дональд Трамп раскритиковал медиа, назвав их "партией оппозиции", и добавил, что они распространяют "фейки".

Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

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"СМИ, которые публикуют фейковые новости – это партия оппозиции. Это очень плохо для нашей большой страны... Но мы побеждаем!", – говорится в сообщении.

Также Трамп добавил, что СМИ "проталкивают политическую повестку дня или пытаются принести людям боль".

"Нет ничего, что я хотел бы получить больше для нашей страны, чем настоящая свобода прессы. Дело в том, что пресса свободна писать и говорить все, что она хочет, но многое из того, что она говорит – это фейковые новости", – отметил Трамп в соцсети.

 

Теги: Медиа СМИ Дональд Трамп Новости США Новости политики
Источник: 24 Канал
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