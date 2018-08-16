Трамп резко раскритиковал американские СМИ в соцсети

После того, как в свет вышли статьи против нападений на СМИ в более 350 американских изданиях, президент США Дональд Трамп раскритиковал медиа, назвав их "партией оппозиции", и добавил, что они распространяют "фейки".

Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

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"СМИ, которые публикуют фейковые новости – это партия оппозиции. Это очень плохо для нашей большой страны... Но мы побеждаем!", – говорится в сообщении.

THE FAKE NEWS MEDIA IS THE OPPOSITION PARTY. It is very bad for our Great Country....BUT WE ARE WINNING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 августа 2018 г.

Также Трамп добавил, что СМИ "проталкивают политическую повестку дня или пытаются принести людям боль".

"Нет ничего, что я хотел бы получить больше для нашей страны, чем настоящая свобода прессы. Дело в том, что пресса свободна писать и говорить все, что она хочет, но многое из того, что она говорит – это фейковые новости", – отметил Трамп в соцсети.