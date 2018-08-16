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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В США почти 350 медиакомпаний поддержало акцию против президента страны Дональда Трампа

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Издания США устроили акцию против Трампа
Издания США устроили акцию против Трампа / Фото из открытых источников

Инициатором акции выступила газета The Boston Globe. В своих публикациях и материалах журналисты остро решительно осудили многочисленные нападки Трампа на американские СМИ.

Об этом сообщило издание DW.

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Отмечается, что в акции приняли участие как региональные издания, так и влиятельные национальные газеты, такие как The New York Times.

Мы надеемся, что все сторонники президента осознают, что он делает, а именно манипулирует реальностью для достижения желаемого,
– говорится в сообщении редактора региональной газеты N. C. Observer, которая выдается в Северной Каролине.

Однако были и такие издания, отказались поддержать акцию. В частности, одно из крупнейших изданий США The Wall Street Journal.

Заместитель редактора издания Джеймс Фриман заявил, что такая инициатива подрывает независимость политики редакционных коллегий отдельных изданий.

Также Фриман отметил, что Трамп имеет право на свободу слова в том же объеме, что и СМИ, которые вступают с ним в полемику.

Теги: Новости политики СМИ Новости США Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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