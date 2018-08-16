У США майже 350 медіакомпаній підтримали акцію проти президента країни Дональда Трампа

Ініціатором акції виступила газета The Boston Globe. У своїх публікаціях та матеріалах журналісти гостро рішуче засудили численні нападки Трампа на американські ЗМІ.

Про це повідомило видання DW.

Читайте також: Екс-глава ЦРУ прокоментував рішення Трампа відкликати у нього допуск до секретної інформації

Зазначається, що в акції взяли участь як регіональні видання, так і впливові національні газети, такі як The New York Times.

Ми сподіваємося, що всі прихильники президента усвідомлюють, що він робить, а саме маніпулює реальністю для досягнення бажаного,

– йдеться у повідомленні редактора регіональної газети N. C. Observer, яка видається в Північній Кароліні.

Однак були й такі видання, що відмовилися підтримати акцію. Зокрема, одне з найбільших видань США The Wall Street Journal.

Заступник редактора видання Джеймс Фріман заявив, що така ініціатива підриває незалежність політики редакційних колегій окремих видань.

Також Фріман наголосив, що Трамп має право на свободу слова в тому ж обсязі, що і ЗМІ, які вступають з ним у полеміку.