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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Трамп різко розкритикував американські ЗМІ у соцмережі

69 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Після того, як у світ вийшли статті проти нападів на ЗМІ в понад 350 американських виданнях, президент США Дональд Трамп розкритикував медіа, назвавши їх "партією опозиції", та додав, що вони розповсюджують "фейки".

Про це Дональд Трамп написав у своєму Twitter.

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"ЗМІ, що публікують фейкові новини — це партія опозиції. Це дуже погано для нашої великої країни… Але ми перемагаємо!", – йдеться у повідомленні.

Також Трамп додав, що ЗМІ "проштовхують політичний порядок денний або намагаються завдати людям болю".

"Немає нічого, що я хотів би отримати більше для нашої країни, ніж справжня свобода преси. Справа в тому, що преса вільна писати і говорити все, що вона хоче, але багато з того, що вона говорить — це фейкові новини", – наголосив Трамп у соцмережі.

 

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп ЗМІ Медіа
Джерело: 24 Канал
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