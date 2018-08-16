Трамп різко розкритикував американські ЗМІ у соцмережі

Після того, як у світ вийшли статті проти нападів на ЗМІ в понад 350 американських виданнях, президент США Дональд Трамп розкритикував медіа, назвавши їх "партією опозиції", та додав, що вони розповсюджують "фейки".

Про це Дональд Трамп написав у своєму Twitter.

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"ЗМІ, що публікують фейкові новини — це партія опозиції. Це дуже погано для нашої великої країни… Але ми перемагаємо!", – йдеться у повідомленні.

THE FAKE NEWS MEDIA IS THE OPPOSITION PARTY. It is very bad for our Great Country....BUT WE ARE WINNING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 августа 2018 г.

Також Трамп додав, що ЗМІ "проштовхують політичний порядок денний або намагаються завдати людям болю".

"Немає нічого, що я хотів би отримати більше для нашої країни, ніж справжня свобода преси. Справа в тому, що преса вільна писати і говорити все, що вона хоче, але багато з того, що вона говорить — це фейкові новини", – наголосив Трамп у соцмережі.