Трамп відмінив військовий парад: Надто дорого
Президент США Дональд Трамп задля економії відмінив військовий парад, який мав пройти вулицями Вашингтона.
Про це Трамп написав у Twitter.
При цьому Трамп поскаржився на місцевих політиків та звинуватив їх у жадібності.
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За словами президента, вони ставили надто велику ціну за проведення параду.
Наразі Трамп пропонує на зекономлені гроші збудувати кілька винищувачів.
Джерело: 24 канал
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