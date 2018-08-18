Трамп відмінив військовий парад: Надто дорого

Президент США Дональд Трамп задля економії відмінив військовий парад, який мав пройти вулицями Вашингтона.

Про це Трамп написав у Twitter.

При цьому Трамп поскаржився на місцевих політиків та звинуватив їх у жадібності.

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The local politicians who run Washington, D.C. (poorly) know a windfall when they see it. When asked to give us a price for holding a great celebratory military parade, they wanted a number so ridiculously high that I cancelled it. Never let someone hold you up! I will instead... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 серпня 2018 р.

За словами президента, вони ставили надто велику ціну за проведення параду.

Наразі Трамп пропонує на зекономлені гроші збудувати кілька винищувачів.