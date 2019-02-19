Трамп отметил существенный прогресс в торговых переговорах Китая и США

Во время выступления в Международном университете штата Флорида президент США Дональд Трамп заявил, что США и Китай добиваются значительного прогресса на переговорах по урегулированию споров в сфере торговли.

Выступление главы Белого дома транслировали информационные телекомпании США.

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Представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер только что вернулся из Китая. Мы добиваемся значительного прогресса, никто не ожидал, что это произойдет,

– отметил президент США.

В начале декабря 2018 Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10 до 25 процентов на китайскую продукцию на общую сумму 200 миллиардов долларов, как он планировал ранее.

Срок подписания торгового соглашения истекает 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.

Что происходит между США и Китаем?Страны находятся в затяжном торговом споре. В прошлом году США и Китай начали торговую войну и ввели друг против друга пошлины на более чем 350 миллиардов долларов. Белый дом требует от Пекина прекратить кражу американской интеллектуальной собственности и принять меры по сокращению дефицита в торговле с США. В январе Китай пообещал увеличить закупки американских товаров. В начале февраля страны заявили о прогрессе в переговорах.



В своем обращении к конгрессу Трамп заявлял, что новое соглашение с Китаем "должна включать реальные структурные изменения, чтобы положить конец недобросовестной торговой практики, уменьшить хронический торговый дефицит и защитить американские рабочие места".