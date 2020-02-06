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      Президент вечно: Трамп отреагировал на провал импичмента – видео

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      Трамп отреагировал на провал импичмента роликом о своем вечном президентстве / Getty images

      После того, как Сенат США не проголосовал за импичмент Дональда Трампа, нынешний президент США опубликовал в соцсети необычный видеоролик. На нем он президент вечно.

      Видео американский лидер никак не подписал, а появилось оно на официальной твиттер-странице Дональда Трампа.

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      На видео видно, как нынешний американский лидер выступает с трибуны без звука. На воображаемой обложке TIME расположена куча надписей TRUMP с годами, в которых Трампа теоретически могли бы переизбрать, если бы в США не действовало ограничение на два президентских срока.

      Счет ускоряется, останавливаясь на стотысячном году нашей эры. Как показано на кадрах, после этого демонстрируется надпись: "Трамп навсегда!". Все это сопровождается композицией "В пещере горного короля» из сюиты Эдварда Грига "Пер Гюнт".

      Что интересно, этот же ролик американский лидер опубликовал в июне прошлого года после того, как официально объявил о решении баллотироваться на второй срок и дал старт кампании к выборам 2020 года.
       

      Сенат не проголосовал за импичмент Трампа

      И это для большинства экспертов было очевидно, ведь в Сенате США преобладают республиканцы – однопартийцы Дональда Трампа. Сенат США отклонил обвинения против президента Дональда Трампа по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

      • Первым в Сенате состоялось голосование против Трампа по статье "злоупотребление властью". Соответствующее решение поддержали 48 сенаторов, еще 52 высказались против.
      • Тогда сенаторы голосовали за вторую статью – "препятствование Конгрессу". Ее поддержали 47 американских чиновников, а 53 выступили против.

      Таким образом в Сенате США не набралось две трети – 67 голосов. Именно такое количество было необходимым для признания Трампа виновным и снятия его с должности президента.

      Отметим, один сенатор Республиканской партии от штата Юта Мит Ромни проголосовал за статью импичмента – "злоупотребление властью". Он стал первым политиком в истории США, который поддержал обвинения против президента из своей же партии.

      Справка. 19 декабря 2019 года Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, в отношении которого Палата представителей США проголосовала за импичмент.

      Почему Трампу хотели объявить импичмент?
      Расследование о возможности импичмента Дональду Трампа началось в сентябре 2019 года. Причиной стало письмо от сотрудника спецслужб о вероятном давление лидера США на Украину.

      В частности, в телефонном разговоре 25 июля 2019 года Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости США Новости политики Импичмент Трампа Дональд Трамп
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