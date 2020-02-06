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      Президент вічно: Трамп відреагував на провал імпічменту – відео

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      Трамп відреагував на провал імпічменту роликом про своє вічне президентство / Getty images

      Після того, як Сенат США не проголосував за імпічмент Дональда Трампа, нинішній президент США опублікував у соцмережі незвичний відеоролик. На ньому він президент вічно.

      Відео американський лідер ніяк не підписав, а з’явилося воно офіційній на твітер-сторінці Дональда Трампа.

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      На відео видно, як нинішній американський лідер виступає з трибуни без звуку. На уявній обкладинці TIME розташована купа написів TRUMP із роками, в яких Трампа теоретично могли б переобрати, якби в США не діяло обмеження на два президентських строки.

      Рахунок прискорюється, зупиняючись на стотисячному році нашої ери. Як показано на кадрах, після цього демонструється напис: "Трамп назавжди!". Все це супроводжується композицією "У печері гірського короля» з сюїти Едварда Гріга "Пер Гюнт".

      Що цікаво, цей же ролик американський лідер опублікував у червні минулого року після того, як офіційно оголосив про рішення балотуватися на другий термін і дав старт кампанії до виборів 2020 року.
       

      Сенат не проголосував за імпічмент Трампа

      І це для більшості експертів було очевидно, адже у Сенаті США переважають республіканці – однопартійці Дональда Трампа. Сенат США відхилив звинувачення проти президента Дональда Трампа за двома статтями – зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу. 

      • Першим у Сенаті відбулося голосування проти Трампа за статтею "зловживання владою". Відповідне рішення підтримали 48 сенаторів, ще 52 висловилися проти.
      • Тоді сенатори голосували за другу статтю – "перешкоджання Конгресу". Її підтримали 47 американських чиновників, а 53 виступили проти.

      Таким чином у Сенаті США не набралося дві третини – 67 голосів. Саме така кількість була необхідною для визнання Трампа винним і зняття його з посади президента.

      Зазначимо, один сенатор Республіканської партії від штату Юта Міт Ромні проголосував за статтю імпічменту – "зловживання владою". Він став першим політиком в історії США, який підтримав звинувачення проти президента зі своєї ж партії.

      Довідка. 19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, щодо якого Палата представників США проголосувала за імпічмент.

      Чому Трампу хотіли оголосити імпічмент?
      Розслідування про можливість імпічменту Дональду Трампа розпочалося у вересні 2019 року. Причиною став лист від співробітника спецслужб про ймовірний тиск лідера США на Україну.

      Зокрема, у телефонній розмові 25 липня 2019 року Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена.

      25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Дональд Трамп Новини США Імпічмент Трампа Новини політики
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