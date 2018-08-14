Трамп подал иск против экс-советницы Омаросы

Юристы президента Соединенных Штатов Америки инициировали арбитражное производство относительно бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман

Об этом сообщила служба ABC с ссылкой на заявления команды Трампа.

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Отмечается, что экс-советницу Трампа обвиняют в нарушении соглашения о неразглашении.

Ранее 24 Канал сообщал, что бывшая советница президента США Омароса Маниголт-Ньюман обнародовала аудиозаписи разговоров с Дональдом Трампом и главой аппарата Белого дома Джоном Келли. Оба разговора касаются ее увольнения.

Команда юристов Дональда Трампа подала иск в арбитражный суд в Нью-Йорке от имени избирательного штаба Трампа. Омароса Маниголт-Ньюман подписала соглашение в 2016 году, когда начала работать на одной из должностей в избирательном штабе Трампа.

44-летняя Маниголт-Ньюман была со скандалом уволена из аппарата Белого дома несколько месяцев назад. Во вторник в свет вышла ее книга, в которой она негативно отзывается о Трампе. Экс-сотрудница Белого дома, в частности, обвиняет его в расизме, а также утверждает, что президент является ненавистником женщин, склонен к нарциссизму и не имеет квалификации, необходимой для того, чтобы занимать пост главы государства.