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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трамп подав позов проти екс-радниці Омароси

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Омаросу Маніголт-Ньюман звинувачують у порушенні угоди про нерозголошення
Омаросу Маніголт-Ньюман звинувачують у порушенні угоди про нерозголошення / Скріншот

Юристи президента Сполучених Штатів Америки ініціювали арбітражне провадження щодо колишньої співробітниці Білого дому Омароси Маніголт-Ньюман

Про це повідомила служба ABC з посиланням на заяви команди Трампа.

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Зазначається, що екс-радницю Трампа звинувачують у порушенні угоди про нерозголошення.

Раніше 24 Канал повідомляв, що колишня радниця президента США Омароса Маніголт-Ньюман оприлюднила аудіозаписи розмов з Дональдом Трампом і главою апарату Білого дому Джоном Келлі. Обидві розмови стосуються її звільнення.

Команда юристів Дональда Трампа подала позов до арбітражного суду в Нью-Йорку від імені виборчого штабу Трампа. Омароса Маніголт-Ньюман підписала угоду у 2016 році, коли почала працювати на одній з посад у виборчому штабі Трампа.

44-річна Маніголт-Ньюман була зі скандалом звільнена з апарату Білого дому кілька місяців тому. У вівторок в світ вийшла її книга, в якій вона негативно відгукується про Трампа. Екс-співробітниця Білого дому, зокрема, звинувачує його в расизмі, а також стверджує, що президент є ненависником жінок, схильний до нарцисизму і не має кваліфікації, необхідної для того, щоб займати пост глави держави.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Скандал
Джерело: 24 Канал
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