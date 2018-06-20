Трамп поддержал сразу два законопроекта относительно иммиграции: что предусматривают

Во вторник, 19 июня, президент США Дональд Трамп поддержал сразу два иммиграционных законопроекта, которые были внесены ранее в Палату представителей американского Конгресса.

Об этом говорится в распространенном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Раджа Шаха.

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По его словам, президент-республиканец провел консультации со своими однопартийцами из нижней палаты законодательного органа страны.

"Дональд Трап поддержал оба иммиграционных законопроекта Палаты представителей, которые приведут к сооружению стены (на американо-мексиканской границе), закрытию юридических лазеек, отмене визовой лотереи и цепной миграции, решению возникшего на границе страны кризиса и вопроса развода семей", – рассказал Шах.

Радж Шах подчеркнул, что президент "на 100%" поддерживает республиканцев. Как рассказал конгрессмен Карлос Курбело после участия в консультациях с главой Белого дома, Трамп заявил, что подпишет "любой законопроект республиканцев", который получит одобрение Конгресса.

Инициативы по реформе иммиграционного законодательства, как отмечают местные комментаторы, отличаются друг от друга — одна из них “крайне консервативная”, а вторая — "более умеренная" и даже предоставляет защиту иммигрантам, которых называют Dreamers, поскольку они мечтают стать полноправными гражданами страны. Голосование в Палате представителей должно пройти в ближайшие дни. Демократы резко выступают против предложений действующей партии.