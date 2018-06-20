Чем отличаются слова Путина и Трампа: эксперт дал важное пояснение
Президент США Дональд Трамп не предоставляет своим словам особого значения, чего не скажешь о главе России Владимире Путине.
Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге для "Эспрессо".
Учитывая последние заявления Трампа о "российском Крым" Портников отметил, что слова американского гаранта часто переоценивают.
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Трамп – не профессиональный политик. Он – бизнесмен и шоумен. И он совершенно не понимает силу слова политика. Для него слово – полемический прием, возможность обратить на себя внимание, сделать острое неожиданное заявление, о котором будут долго говорить,
– разъяснил журналист.
Он отметил, что экспрессия в высказываниях Трампа еще не значит, что американская политика будет изменена.
"Потому что эта политика определяется в результате консультаций Трампа и его советников, работы институтов и ведомств. Не может быть крутого политического поворота без конгресса. И таких сдерживающих факторов можно привести множество", – добавил Портников.
При этом, по мнению эксперта, слова Путина часто недооценивают.
Нам хочется считать, что российский президент говорит "просто так", для своей аудитории. Но на самом деле Путин в своих выступлениях посылает сигналы – друзьям и врагам. И, в отличие от Трампа, он практически ничем не сдерживается в осуществлении своих замыслов,
– добавил Портников.
Напомним, Трамп заявил лидерам G7 на ужине о том, что Крым – "российский", потому что все, кто живет на полуострове, говорят по-российски.
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заверила, что ей ничего не известно о возможных скандальных словах о Крыме Трампа на саммите.