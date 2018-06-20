08:58
20 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 17°C
  • субота
    15°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська мушкара. Вічно молоді пенсіонери
Вєсті Кремля
22:55, 19 червня
Вєсті.UA. Супермен Аваков. Дивакувата законотворчість Барни
Вєсті.UA
22:23, 19 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Трамп підтримав одразу два законопроект щодо імміграції: що передбачають

275 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

У вівторок, 19 червня, президент США Дональд Трамп підтримав відразу два імміграційних законопроекти, які були внесені раніше до Палати представників американського Конгресу.

Про це йдеться в поширеній заяві заступника прес-секретаря Білого дому Раджа Шаха.

Читайте також: Чим відрізняються слова Путіна та Трампа: експерт дав важливе пояснення

За його словами, президент-республіканець провів консультації зі своїми однопартійцями з нижньої палати законодавчого органу країни.

"Дональд Трап підтримав обидва імміграційних законопроекти Палати представників, які приведуть до спорудження стіни (на американо-мексиканському кордоні), закриття юридичних лазівок, скасування візової лотереї та ланцюгової міграції, вирішення виниклої на кордоні країни кризи і питання розлучення сімей", – розповів Шах.

Радж Шах наголосив, що президент "на 100%" підтримує республіканців. Як зазначив після участі в консультаціях з главою Білого дому конгресмен Карлос Курбело, Трамп заявив, що підпише "будь-який законопроект республіканців", який отримає схвалення Конгресу.

Ініціативи щодо реформи імміграційного законодавства, як відзначають місцеві коментатори, відрізняються один від одного — одна з них "вкрай консервативна", а друга — "більш помірна" і навіть надає захист іммігрантам, яких називають Dreamers, оскільки вони мріють стати повноправними громадянами країни. Голосування в Палаті представників має пройти в найближчі дні. Демократи різко виступають проти пропозицій чинної партії.

Теги: Новини політики Законопроект Дональд Трамп Законодавство Новини США
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Многие мужчины Луганска пошли воевать от полной бедности
сьогодні, 08:48 Многие мужчины Луганска пошли воевать от полной бедности
Ольга Черненко 82
В Atlantic Council назвали 5 сценаріїв, як Кремль може втрутитися в українські вибори
сьогодні, 02:58 В Atlantic Council назвали 5 сценаріїв, як Кремль може втрутитися в українські вибори
Блог Медіа 286
На станції метро у Лондоні стався вибух
сьогодні, 00:01 На станції метро у Лондоні стався вибух
1543
За що корупційні олігархи мають дякувати Порошенку
19 червня, 23:00 За що корупційні олігархи мають дякувати Порошенку
Віталій Шабунін 590
"Політична свинина" від Порошенка: на кого робитиме ставку президент?
19 червня, 22:04 "Політична свинина" від Порошенка: на кого робитиме ставку президент?
Михайло Поживанов 1607
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук