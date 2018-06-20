Трамп підтримав одразу два законопроект щодо імміграції: що передбачають

У вівторок, 19 червня, президент США Дональд Трамп підтримав відразу два імміграційних законопроекти, які були внесені раніше до Палати представників американського Конгресу.

Про це йдеться в поширеній заяві заступника прес-секретаря Білого дому Раджа Шаха.

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За його словами, президент-республіканець провів консультації зі своїми однопартійцями з нижньої палати законодавчого органу країни.

"Дональд Трап підтримав обидва імміграційних законопроекти Палати представників, які приведуть до спорудження стіни (на американо-мексиканському кордоні), закриття юридичних лазівок, скасування візової лотереї та ланцюгової міграції, вирішення виниклої на кордоні країни кризи і питання розлучення сімей", – розповів Шах.

Радж Шах наголосив, що президент "на 100%" підтримує республіканців. Як зазначив після участі в консультаціях з главою Білого дому конгресмен Карлос Курбело, Трамп заявив, що підпише "будь-який законопроект республіканців", який отримає схвалення Конгресу.

Ініціативи щодо реформи імміграційного законодавства, як відзначають місцеві коментатори, відрізняються один від одного — одна з них "вкрай консервативна", а друга — "більш помірна" і навіть надає захист іммігрантам, яких називають Dreamers, оскільки вони мріють стати повноправними громадянами країни. Голосування в Палаті представників має пройти в найближчі дні. Демократи різко виступають проти пропозицій чинної партії.